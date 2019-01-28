Стал известен состав московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо», информирует официальный «твиттер» команды Владимира Крикунова. Встреча состоится сегодня, 28 января, начало игры — в 19:30 мск.
«Динамо» (Москва):
Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Чайковски — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;
Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Михайлов;
Пепеляев — Меньшиков, Раисов — Ефремов — Карлин.
Московская команда занимает пятое место в таблице Западной конференции, латвийский коллектив претендует на попадание в зону плей-офф Запада.
Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Динамо» М — «Динамо» Р: ворота хозяев будет защищать Бочаров