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ЧМ-2019: Швеция может лишиться нескольких игроков НХЛ из-за страховок

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ЧМ-2019: Швеция может лишиться нескольких игроков НХЛ из-за страховок
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Швеции по хоккею на грядущем чемпионате мира 2019 года имеет проблемы со страхованием потенциальных кандидатов в национальную команду.

«Дела со страховками игроков из НХЛ обстоят непросто. У многих шведов летом заканчиваются контракты с клубами, и пригласить тех, кто планирует подписать новые крупные соглашения, будет довольно сложно. Это серьёзная проблема, возможно, мы сумеем оформить крупные страховки всем выбранным кандидатам, а возможно — нет.

У нас есть время для построения команды и решения всех необходимых вопросов. Постараемся уладить все проблемы и выиграть третий чемпионат мира подряд», — приводит слова главного тренера сборной Швеции Рикарда Грёнборга издание Aftonbladet.

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