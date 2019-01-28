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«Северсталь» — «Витязь»: Мегалинский получил «5+20» за удар клюшкой

«Северсталь» — «Витязь»: Мегалинский получил «5+20» за удар клюшкой
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде матча череповецкой «Северстали» и подмосковного «Витязя» удаление до конца встречи получил защитник команды хозяев Дмитрий Мегалинский. Хоккеисту череповецкого клуба судьи назначили штраф «5+20» за удар соперника клюшкой.

Посмотреть видео удаления Мегалинского можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, подопечные Андрея Разина вышли на площадку в следующем составе:

Фурх (Артамкин);
Кинрейд — Кудако, Монахов — Якимов — Михнов;
Лекомцев — Глазков, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;
Хохлов — Кулда, Марковин — Кодола — Петунин;
Хабаров — Мегалинский, Захарчук — Бодров — Эштон.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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