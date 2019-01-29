«Металлург» — СКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 29 января, в Магнитогорске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием местного «Металлурга» и петербургского СКА. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



На двоих у «Металлурга» и СКА выиграно четыре Кубка Гагарина. Магнитогорский коллектив сейчас борется за попадание в лидерскую четвёрку Восточной конференции, СКА — за лидерскую строчку на Западе.



Прямая видеотрансляция матча «Металлург» — СКА