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«Металлург» — СКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00

«Металлург» — СКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 29 января, в Магнитогорске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием местного «Металлурга» и петербургского СКА. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

На двоих у «Металлурга» и СКА выиграно четыре Кубка Гагарина. Магнитогорский коллектив сейчас борется за попадание в лидерскую четвёрку Восточной конференции, СКА — за лидерскую строчку на Западе.

Прямая видеотрансляция матча «Металлург» — СКА

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