«Динамо» М — «Динамо» Р: Индрашис «раздел» Майоне и забил красивейший гол

В третьем периоде матча московского и рижского «Динамо» красивейший гол удалось забить нападающему хозяев Миксу Индрашису. Форвард буквально «раздел» оппонента, Мэтью Майоне, и поразил ворота соперника.

Посмотреть видео гола Индрашиса можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Московское «Динамо» вышло на площадку в следующем составе:



Бочаров (Ерёменко);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Чайковски — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;

Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Михайлов;

Пепеляев — Меньшиков, Раисов — Ефремов — Карлин.