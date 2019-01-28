«Динамо» М — «Динамо» Р: Индрашис «раздел» Майоне и забил красивейший гол

В третьем периоде матча московского и рижского «Динамо» красивейший гол удалось забить нападающему хозяев Миксу Индрашису. Форвард буквально «раздел» оппонента, Мэтью Майоне, и поразил ворота соперника.
Посмотреть видео гола Индрашиса можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Московское «Динамо» вышло на площадку в следующем составе:
Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Чайковски — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;
Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Михайлов;
Пепеляев — Меньшиков, Раисов — Ефремов — Карлин.