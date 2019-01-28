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ХК «Динамо» М — «Динамо» Р. Платная прямая трансляция
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«Динамо» М — «Динамо» Р: Индрашис «раздел» Майоне и забил красивейший гол

«Динамо» М — «Динамо» Р: Индрашис «раздел» Майоне и забил красивейший гол
Хоккей / КХЛ

В третьем периоде матча московского и рижского «Динамо» красивейший гол удалось забить нападающему хозяев Миксу Индрашису. Форвард буквально «раздел» оппонента, Мэтью Майоне, и поразил ворота соперника.

Посмотреть видео гола Индрашиса можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Московское «Динамо» вышло на площадку в следующем составе:

Бочаров (Ерёменко);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Чайковски — Хиетанен, Брюквин — Игумнов — Макаров;
Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Михайлов;
Пепеляев — Меньшиков, Раисов — Ефремов — Карлин.

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