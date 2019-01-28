Крикунов: лидеры не могут весь сезон тащить «Динамо», усталость накапливается

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с рижским «Динамо» (3:2).



«Знали, что соперник находится в одном очке от восьмого места. Понятно, что они выйдут воевать. Предупреждали ребят об этом, но всё равно сначала запустили два гола, а потом уже надо было отыгрываться. Не забили моменты, которые у нас были, те же выходы «один в ноль». Хорошо, что забили в начале третьего периода. Вышли вперёд и удержали преимущество.

Лидеры не могут весь сезон тащить, где-то и усталость накапливается. Да и потом, моменты-то у них были. Тот же Шипачёв выходил «один в ноль». Забивать надо, в этот раз не забили. Другие звенья тоже есть в команде, они тоже должны делать своё дело. Сегодня сделали.



Игумнов был снят с игры за выход Макмиллана? Да нет, там совсем другое», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.