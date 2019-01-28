Белов: «Витязь» неважно сыграл в большинстве, мог доводить матч до победы

Главный тренер подольского «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от проигранного матча с «Северсталью» (1:2 Б).



«Поздравляю «Северсталь» с победой. Была равная игра. В Подольске встреча получилась эмоциональной и результативной. Поэтому сегодня, наверное, никто не ждал повторения.



Мы неважно сыграли в большинстве. Там был момент, чтобы увеличить счёт, и было бы полегче. Возможно, тогда довели бы матч до победы. В итоге пропустили в конце при игре в меньшинстве. В буллитах «Северсталь» оказалась лучше и заслуженно победила», — цитирует тренера официальный сайт «Северстали».

«Северсталь» одолела «Витязь» в серии буллитов

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 22-й минуте: точным броском отметился форвард команды гостей Борна Рендулич. На 56-й минуте «Северсталь» сумела сравнять счёт: гол в большинстве забил Дмитрий Марковин. В оставшееся время и в овертайме зрители не увидели заброшенных шайб, а в серии буллитов удачливее оказались хозяева — победный бросок реализовал Александр Петунин.