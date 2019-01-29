И. Никитин: ЦСКА не хватало хладнокровия, где-то была спешка

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с минским «Динамо» (3:2 ОТ).



«Команда соперника героически оборонялась, много заблокировали. Мы тоже достаточно хорошо поработали. Где-то хладнокровия не хватало, где-то спешка была. Выиграли. Ребят тоже поблагодарили за победу», — приводит слова специалиста официальный сайт «армейского» коллектива.

ЦСКА в овертайме обыграл минское «Динамо, у Капризова — дубль

Первый период прошёл без голов, во втором гости из Беларуси сумели забить дважды: заброшенные шайбы на свой счёт записали Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин. На 44-й минуте московский коллектив сократил отставание в счёте усилиями Кирилла Капризова. На 58-й минуте равновесие на табло восстановил гол защитника «армейцев» Михаила Науменкова. В овертайме победу подопечным Игоря Никитина принёс точный бросок Капризова, оформившего дубль.