«Медвешчак» не будет участвовать в борьбе за плей-офф в лиге Австрии

Хоккейный клуб «Медвешчак» не будет участвовать в борьбе за два дополнительных места в плей-офф в лиге EBEL, где выступают клубы из Австрии и соседних стран. Такое решение приняла Генеральная ассамблея лиги.

Хорватский клуб испытывает финансовые проблемы, из-за чего все легионеры покинули команду. Заявка на матч составляет 13 человек – 2 вратаря и 11 полевых игроков. Ранее сообщалось, что руководство не в состоянии выплачивать зарплату. Хоккеисты не получали денег на протяжении нескольких месяцев. Вероятно прекращение существования команды.

С 21 очком в 41 матче клуб занимает последнее место в таблице лиги. Он потерпел 23 поражения кряду. Разница забитых и пропущенных шайб — «-153».



«Медвешчак» выступал в КХЛ в период с 2013 по 2017 год. Команда смогла выйти в плей-офф в сезоне-2013/14, но не сумела преодолеть барьер первого раунда.