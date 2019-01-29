«Кингз» обменяли защитника Маззина в «Торонто»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» и «Торонто Мэйпл Лифс» совершили обмен, информирует официальный сайт канадского клуба. В стан «Торонто» перешёл защитник Джейк Маззин, взамен «короли» получили права на Карла Грундстрёма и Шона Дурзи, а также право выбора в первом раунде драфта 2019 года.

На счету Маззина в этом сезоне 21 очко (4+17) при показателе полезности «+10» и зз минутах штрафа. 29-летний канадский защитник с контрактом в $4 млн в следующем году станет неограниченно свободным агентом.

Грундстрём ещё не дебютировал в НХЛ. На его счету 29 очков (13+16) в 42 матчах в текущем сезоне АХЛ. Дурзи этот сезон проводит в хоккейной лиге Онтарио. В его активе 28 очков (8+20) в 26 встречах.