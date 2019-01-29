«Филадельфия» одержала четвёртую победу кряду, обыграв «Виннипег»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграл «Виннипег Джетс» — 3:1.

Счёт в середине второго периода открыл нападающий хозяев Филип Вароне. Вскоре Джек Рослович восстановил равновесие. На 39-й минуте Трэвис Конечны вновь вывел «лётчиков» вперёд. Точку в матче поставил Джеймс ван Римсдайк.

На счету Ивана Проворова 2 броска в створ, 3 силовых приёма и 3 блок-шота за 28.03 на льду (4.12 – в меньшинстве). Михаил Воробьёв за 7.36 отметился показателем полезности «+1».

На счету Дмитрия Куликова «-2», 2 силовых приёма и блок-шот (1.31 – в меньшинстве).

«Филадельфия» одержала четвёртую победу подряд и поднялась на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков. «Виннипег» (64) – третий на Западе.