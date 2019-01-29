Гурьянов в Матче звёзд АХЛ-2019 набрал четыре очка

Нападающий «Техас Старз» Денис Гурьянов принял участие в Матче звёзд Американской хоккейной лиги. Он набрал четыре очка (2+2) очка в трёх встречах.

Форвард выступал за команду Центрального дивизиона. Матчи проводились в формате 3 на 3, команды играли два периода по 20 минут. В финальной встрече сборная Северного дивизиона взяла верх над Атлантическим дивизионом в серии буллитов, защитив чемпионский титул.

Самым ценным игроком встречи был признан нападающий Северного дивизиона и системы «Оттавы Сенторз» Дрейк Батерсон, забивший пять голов в трёх играх. Автором решающего буллита стал Тревор Мур, представляющий «Торонто Марлиз».

В 33 матчах АХЛ Гурьянов набрал 34 очка – 13 голов и 21 результативная передача.