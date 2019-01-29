Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших.

Главной звездой дня стал форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Трэвис Зэйджак, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Питтсбург Пингвинз» (6:3).

Второй звездой признан вратарь «Филадельфии Флайерз» Картер Харт, отразивший 31 бросок в игре с «Виннипег Джетс» (3:1). Эта победа стала для него седьмой в нынешнем сезоне, причём четыре из них были одержаны подряд. Харт – первый вратарь в истории «Филадельфии» с такой победной серией в возрасте до 21 года.

Замкнул тройку лучших нападающий «Нью-Джерси» Блэйк Коулман, забросивший шайбу и сделавший голевую передачу в матче с «Питтсбургом».