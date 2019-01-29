Неудачная игра Евгения Малкина — в видеообзоре матча «Питтсбург» — «Нью-Джерси»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:6.



В каждом из периодов «дьяволы» забросили по две шайбы. Голами отметились Трэвис Зейджак, Деймон Сиверсон, Брайан Бойл, Блейк Коулман, Кайл Пальмери и Патрик Заха. У «пингвинов» отличились Деррик Брассар, Мэтт Каллен и Брайан Раст.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

На счету российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина результативная передача, показатель полезности «-1», бросок в створ и два силовых приёма за 18.07 на льду (6.57 – в большинстве).



«Нью-Джерси» прервал серию из трёх поражений и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков. У «Питтсбурга» четвёртое поражение в пяти матчах. «Пингвины» (58) – восьмые.