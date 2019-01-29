Итоги дня НХЛ для россиян: 28 минут Проворова, возвращение Воробьёва

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В двух матчах приняли участие четверо представителей России.
Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов в третий раз в сезоне сыграл больше 28 минут. Игровое время российского защитника составило 28 минут 3 секунды. Форвард «Филадельфии» Михаил Воробьёв сыграл в НХЛ впервые с 27 октября 2018 года. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей при показателе полезности «-1». Суммарный показатель полезности Малкина достиг отметки в "-20". Евгений вышел на третье место в списке худших игроков НХЛ по этому показателю.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|+1
|0
|0
|0
|0
|33%
|07.36
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|-1
|0
|1
|2
|0
|30%
|18.07
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|2
|3
|3
|-
|28.03
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-2
|0
|0
|2
|1
|-
|18.10
Евгений Малкин вошёл в тройку худших игроков НХЛ по показателю полезности