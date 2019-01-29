Итоги дня НХЛ для россиян: 28 минут Проворова, возвращение Воробьёва

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В двух матчах приняли участие четверо представителей России.

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов в третий раз в сезоне сыграл больше 28 минут. Игровое время российского защитника составило 28 минут 3 секунды. Форвард «Филадельфии» Михаил Воробьёв сыграл в НХЛ впервые с 27 октября 2018 года. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей при показателе полезности «-1». Суммарный показатель полезности Малкина достиг отметки в "-20". Евгений вышел на третье место в списке худших игроков НХЛ по этому показателю.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Воробьёв (н) «Филадельфия» 0+0 +1 0 0 0 0 33% 07.36 Малкин (н) «Питтсбург» 0+1 -1 0 1 2 0 30% 18.07 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 0 0 2 3 3 - 28.03 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 -2 0 0 2 1 - 18.10