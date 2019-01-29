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Итоги дня НХЛ для россиян: 28 минут Проворова, возвращение Воробьёва

Итоги дня НХЛ для россиян: 28 минут Проворова, возвращение Воробьёва
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В двух матчах приняли участие четверо представителей России.

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов в третий раз в сезоне сыграл больше 28 минут. Игровое время российского защитника составило 28 минут 3 секунды. Форвард «Филадельфии» Михаил Воробьёв сыграл в НХЛ впервые с 27 октября 2018 года. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей при показателе полезности «-1». Суммарный показатель полезности Малкина достиг отметки в "-20". Евгений вышел на третье место в списке худших игроков НХЛ по этому показателю.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+0+1000033%07.36
Малкин (н)«Питтсбург»0+1-1012030%18.07
Проворов (з)«Филадельфия»0+000233-28.03
Куликов (з)«Виннипег»0+0-20021-18.10
Евгений Малкин вошёл в тройку худших игроков НХЛ по показателю полезности
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