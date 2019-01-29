Кучеров: ещё ничего не закончено. Год назад я был в таком же положении

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров поделился мнением об игре в нынешнем сезоне.



«Половина сезона прошла хорошо, но ничего ещё не закончено. Год назад я был в точно таком же положении. Сезон неплохо складывался, первая половина получилась удачной. Но я хочу убедиться, что в этом году я смогу не только высоко поднять планку, но удержу её на этом уровне. Хорошие хоккеисты в каждом сезоне играют стабильно.



Все смотрят на очки. Это хорошо. Но я считаю, что могу здорово прибавить в том, что касается игры в целом. Во многих матчах у меня не так много голевых моментов, я ошибаюсь в передачах, теряю шайбу. У меня не всегда получается держать шайбу на крюке так долго, как мне хотелось бы. Всегда есть над чем работать», – цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.



В прошлом сезоне россиянин долго лидировал в гонке бомбардиров, но в конце сезона уступил «Арт Росс Трофи» Коннору Макдэвиду из «Эдмонтон Ойлерз».

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