Степанов: Вайсфельд в «Салавате» поменял всю команду. Так не делается

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Александр Степанов рассказал, как прошло его расставание с уфимской командой.

«Это было решение нового руководства, и я могу сказать, что потом в течение сезона поменяли практически всю команду. В конце концов из прежнего состава там остался один Хартикайнен.



Так тоже не делается, и поэтому самого Вайсфельда потом тоже потихонечку убрали. У нас была нормальная команда, мы играли и в финале конференции… А тут меняется полностью команда — это что такое? Ладно бы если омоложение шло, а тут просто поменяли.



Такого в профессиональном хоккее не быть должно — чтобы взяли и целую команду поменяли. Тем более такую, как «Салават Юлаев», которая входит в список лидеров Востока, да и КХЛ. Мне такое непонятно», — цитирует Степанова «Реальное время».