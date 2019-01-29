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Степанов: Вайсфельд в «Салавате» поменял всю команду. Так не делается

Степанов: Вайсфельд в «Салавате» поменял всю команду. Так не делается
Хоккей / КХЛ

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Александр Степанов рассказал, как прошло его расставание с уфимской командой.

«Это было решение нового руководства, и я могу сказать, что потом в течение сезона поменяли практически всю команду. В конце концов из прежнего состава там остался один Хартикайнен.

Так тоже не делается, и поэтому самого Вайсфельда потом тоже потихонечку убрали. У нас была нормальная команда, мы играли и в финале конференции… А тут меняется полностью команда — это что такое? Ладно бы если омоложение шло, а тут просто поменяли.

Такого в профессиональном хоккее не быть должно — чтобы взяли и целую команду поменяли. Тем более такую, как «Салават Юлаев», которая входит в список лидеров Востока, да и КХЛ. Мне такое непонятно», — цитирует Степанова «Реальное время».

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