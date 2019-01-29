Лундквист: сложно описать, что значат «Рейнджерс» для меня. С этим нужно жить

Легендарный голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист объяснил, почему отказался покидать команду, несмотря на объявленную «синерубашечниками» перестройку.

«Не так важно играть только в одной команде. Важно то, как я отношусь к „Рейнджерс“. Это главное, но мне сложно это объяснить. Когда я рос, я болел только за одну команду — шведскую „Фрелунду“. Мечтал однажды сыграть в её составе. У меня это получилось, и я даже дважды становился с ней чемпионом страны. Моя мечта сбылась. Я не думал, что смогу болеть за другую команду.

Но вот прошло 14 лет, и я могу сказать, что испытываю точно такие же чувства к этому клубу, как и к «Фрелунде». Эти две команды очень много для меня значат. Сложно это описать. Я это чувствую. С этим надо жить. Дело не в том, что я долго играю здесь, или в том, что клуб сделал для меня, дав такой шанс. В клубе работают много людей. Это мои коллеги, они работают в офисе или в команде. Это особенное ощущение.

Я по-прежнему мечтаю выиграть последний матч сезона именно с «Рейнджерс». Это моя главная мечта и самая сильная мотивация. Получится это у меня? Не знаю. Но эта мысль меня вдохновляет", — цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ.