Терещенко: заканчивать карьеру не собираюсь, я получаю удовольствие от хоккея

Форвард минского «Динамо» Алексей Терещенко рассказал о планах на будущее, а также заявил, что не собирается завершать карьеру.

«В Минске я получаю удовольствие от хоккея, стараюсь, чтобы команда выиграла. Заканчивать карьеру не собираюсь. Вся минская команда сейчас мотивирована играть, и играть на победу. Уже на протяжении нескольких последних матчей можно увидеть именно команду, с первой до последней минуты матча все бьются до конца, это очень радует», – цитирует Терещенко ТАСС.

38-летний нападающий заключил контракт с минским «Динамо» в декабре 2018 года. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. В сезоне-2018/19 Алексей забросил 4 шайбы и сделал 5 результативных передач в 21 матче «регулярки».