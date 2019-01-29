«Сибирь» — «Барыс»: стали известны составы команд

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и астанинского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 января, начало игры — в 15:30 мск.



«Сибирь»:



Тэйлор (Красиков);

Логинов — Климонтов, Михайлов — Брюле — Пельтола;

Пиганович — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Савченко — Лукин, Карон — Комаров — Принс;

Морозов, Первушин — Романцев — Зырянов, Шашков.



«Барыс»:



Карлссон (Кудрявцев);

Сведберг — Маклюков, Боченски — Фрэттин — Михайлис;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;

Блэкер — Липин, Акользин — Бойд — Шевченко;

Семёнов — Полохов, Асетов — Сагадеев — Петухов.



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