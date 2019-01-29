Стали известны составы новосибирской «Сибири» и астанинского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 января, начало игры — в 15:30 мск.
«Сибирь»:
Тэйлор (Красиков);
Логинов — Климонтов, Михайлов — Брюле — Пельтола;
Пиганович — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Савченко — Лукин, Карон — Комаров — Принс;
Морозов, Первушин — Романцев — Зырянов, Шашков.
«Барыс»:
Карлссон (Кудрявцев);
Сведберг — Маклюков, Боченски — Фрэттин — Михайлис;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Липин, Акользин — Бойд — Шевченко;
Семёнов — Полохов, Асетов — Сагадеев — Петухов.
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«Сибирь» — «Барыс»: стали известны составы команд