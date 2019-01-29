Стартовали соревнования «Red Bull Шлем и Краги» формата «4 на 4»

Серия хоккейных соревнований необычного формата «Red Bull Шлем и Краги» «четыре на четыре» без вратарей стартовала третий год подряд.



В этом году турнир получил статус международного и впервые состоится в том числе и в двух городах в Казахстане. Серия хоккейных соревнований в нестандартном для хоккея формате пройдёт в 17 городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Воронеж, Владивосток, Сергиев Посад, Альметьевск, Волгоград, Новосибирск, Ижевск, Липецк, Электросталь, Пермь, Барнаул, Алма-Ата и Астана. Победители этапов примут участие в Суперфинале, который состоится 23 февраля на стадионе «Метеор» в столичном парке Победы.



Правила просты: шесть игроков в команде, игра на время по схеме «четыре на четыре» и полное отсутствие вратарей. Каждая игра проходит в два периода по 15 минут с пятиминутным перерывом. Главное отличие турнира этого года – овертайм в формате «три на три» вместо серии бросков в случае ничейного результата – команды будут играть до победного гола.



26-27 января на стадионе «Метеор» в Москве состоялся первый из серии отборочных этапов хоккейного турнира «Red Bull Шлем и Краги». Благодаря пяти шайбам Игоря Дроздова команда «Московия» одержала победу над ХК «РЭУ Original (10:6).