Завьялов: «Ак Барс» постарается нейтрализовать большинство «Автомобилиста»

Тренер казанского «Ак Барса» Александр Завьялов поделился ожиданиями перед матчем с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.



«Знаете, определённой какой-то специфики подготовки именно к «Автомобилисту» у нас нет, мы ко всем командам готовимся одинаково. Знаем, что сильная сторона – это их большинство, не просто так они в лиге идут на первом месте по этому показателю. Постараемся нейтрализовать это большинство. Что касается состава, по состоянию здоровья встречу пропустит Андрей Марков, в остальном будет три пары защитников и четыре тройки нападения. Артём Михеев сыграет в звене с Артёмом Лукояновым и Алексеем Потаповым.



Честно говоря, не смотрим в таблицу. А чего смотреть? Нужно, чем ближе подходит время плей-офф, наигрывать какие-то сочетания. А то, что происходит в турнирной таблице… Как есть, так оно и будет», — цитирует тренера официальный сайт клуба.