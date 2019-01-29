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В Кстове тренер любительской команды спас игроку жизнь

В Кстове тренер любительской команды спас игроку жизнь
Хоккей / Прочие

Тренер хоккейной команды «Союз» Иван Орлов во время матча Федеральной хоккейной лиги в Кстове сумел вернуть к жизни игрока, сообщает издание «В городе N».

В одном из эпизодов хоккеист «Союза» Дмитрий Тутуркин бежал в угол площадки, чтобы подобрать шайбу, неправильно поставил коньки, и налетевший на него соперник сбил игрока на лёд. Дмитрий проехал несколько метров и ударился о борт.

«Я думал, что он встанет, видел, как он перевернулся на спину, но Дмитрий потерял сознание и перестал дышать. У него сомкнуло челюсть, при помощи товарищей удалось открыть рот, после этого я начал заводить ему дыхание. Это удалось после 10-го толчка. В общей сложности без дыхания игрок находился около минуты», — рассказал тренер.

Посмотреть видео можно также в социальной сети «ВКонтакте».

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