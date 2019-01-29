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Харт — об игре в НХЛ: сначала нервы были на пределе, но нужно просто играть

Харт — об игре в НХЛ: сначала нервы были на пределе, но нужно просто играть
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт поделился мнением о своей игре в Национальной хоккейной лиге.

«Мне комфортно на этом уровне. В первой игре с „Детройтом“ мои нервы были на пределе. Но потом я понял, что это просто ещё одна игра. Борта те же самые, такой же лёд. Так что надо просто играть. Такого подхода мне надо придерживаться», — приводит слова Харта официальный сайт НХЛ.

Во встрече с «Виннипег Джетс» (3:1) 20-летний канадец отразил 31 бросок из 32. Эта победа стала для него седьмой в нынешнем сезоне, причём четыре из них были одержаны подряд. Харт – первый вратарь в истории «Филадельфии» с такой победной серией в возрасте до 21 года.

В НХЛ за последние 20 лет это пятый такой случай – ранее подобные серии были у Дэна Блэкберна («Нью-Йорк Рейнджерс», 2001/02), Кари Лехтонена («Атланта Трэшерз», 2003/04), Кэри Прайса («Монреаль Канадиенс», 2007/08) и Стива Мэйсона («Коламбус Блю Джекетс», 2008/09).

Картер Харт установил рекорд «Филадельфии» в возрасте до 21 года
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