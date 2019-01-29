«Салават» — «Йокерит»: опубликованы составы команд

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и финского «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 января, начало игры — в 17:00 мск.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Сергиенко, Ткачёв — Бурмистров — Бурдасов;

Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;

Елизаров, Рыбин — Майоров — Солодухин.



«Йокерит»:



Калниньш (Запольски);

Лёв — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;

Кивистё — Грант, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;

Й. Йенсен — Лауридсен, Йормакка — Регин — Весалайнен;

Столлери — Рясанен, Пильстрём — Плэтт — Анттила.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

