Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и финского «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 января, начало игры — в 17:00 мск.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергиенко, Ткачёв — Бурмистров — Бурдасов;
Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
Елизаров, Рыбин — Майоров — Солодухин.
«Йокерит»:
Калниньш (Запольски);
Лёв — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;
Кивистё — Грант, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;
Й. Йенсен — Лауридсен, Йормакка — Регин — Весалайнен;
Столлери — Рясанен, Пильстрём — Плэтт — Анттила.
Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Салават» — «Йокерит»: опубликованы составы команд