Лепистё: победить СКА и ЦСКА реально, это нужно для победы в Кубке Гагарина

Защитник финского «Йокерита» Сами Лепистё поделился мнением о конкуренции со СКА и ЦСКА.



«Это две топовые команды. Мы тоже хотим быть на их уровне, хотя они всегда выше в таблице как минимум на 10 очков. Да, здесь не так, как на Востоке, но победить СКА и ЦСКА реально. Это очень тяжёлый вопрос, у нас были с ними трудные матчи, это действительно серьёзные соперники, что ещё к этому добавить?



В Финляндии критикуют участие „Йокерита“ в КХЛ? Здесь хороший хоккей, нам нравится играть в КХЛ. Я стараюсь не обращать внимания на негатив. Да, я знаю, что до начала сезона тоже были негативные материалы, но, думаю, причины больше политические. Я сосредоточен на хоккее. На наши матчи всё равно приходят люди, и мы больше думаем об игре и стараемся не обращать внимания на политику. В этом году мы хотим преодолеть барьер в виде второго раунда и победить и СКА, и ЦСКА, по крайней мере одну из этих команд. Придётся сыграть как минимум с одним из этих соперников. Мы осознаем, что это топовые команды Запада и, если ты хочешь выиграть Кубок Гагарина, тебе надо пройти их», — цитирует защитника «Медиакорсеть».