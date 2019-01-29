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Нилл: у «Далласа» проблемы из-за травм, Олексяк сделает защитную линию глубже

Нилл: у «Далласа» проблемы из-за травм, Олексяк сделает защитную линию глубже
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал переход в команду защитника Джейми Олексяка, выменянного из «Питтсбург Пингвинз».

«В нашей обороне в этом сезоне возникли проблемы из-за большого количества травм. Появление Джейми сделает нашу защитную линию глубже. Мы хорошо его знаем и рады, что он возвращается к нам», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Питтсбург» обменял защитника Олексяка в «Даллас»

Олексяк защищал цвета «Питтсбурга» после обмена из «Далласа» в сезоне-2017/18, всю предыдущую карьеру он провёл в стане «звёзд». 26-летний канадский хоккеист в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 36 встречах, сумев записать в актив 11 (4+7) баллов при показателе полезности «+5» и 37 минутах штрафного времени. В среднем Олексяк проводил на площадке около 16 минут за матч.

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