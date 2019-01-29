Андриевский: у Тейлора был отличный сейв в овертайме, он принёс нам победу

Главный тренер новосибирской «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал домашнюю победу над астанинским «Барысом» (2:1 ОТ).



«Можно всё перевернуть в нашу сторону. В первом периоде Тейлор нас оставил в игре, много выручал. И, конечно, отличный был сейв в овертайме. Можно сказать, принёс нам победу. Победу очень нужную и важную в психологическом плане. Первая игра домашней серии, нам нужна была победа, чтобы ребята чувствовали, что мы всё-таки в гонке. Болельщикам большое спасибо за атмосферу. Ваша энергия нас гонит вперёд. Пожалуйста, создайте нам её на следующих матчах.



Удалось ли «Сибири» не проиграть в скорости? На каких-то отрезках игры удавалось. В первом периоде у нас были проблемы. Когда возвращаешься с Дальнего Востока, то всегда этого ждёшь. Нам важно было не уступить в этом.



Решение перевести Принса в третье звено было принято в связи с тем, что нужно было уравнять звенья. Кроме того необходимо дать толчок самому Принсу, чтобы подумал об игре. Потому что первое звено, где он играл, не создавало моментов, не забивало голов. Сейчас, посмотрите, совсем другая ситуация. У Первушина, наверное, что-то серьёзное — он поехал на снимок.



После гола «Барыса» было желание взять тайм-аут, но мы вовремя справились с давлением. Первая смена была очень сумбурная, но затем было видно, что ребята успокоились», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.