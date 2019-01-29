В. Комаров: «Сибирь» окрылена, у нас есть цель, и мы идём к ней

Нападающий «Сибири» Виктор Комаров прокомментировал победу над «Барысом» (2:1 ОТ).



«Сибирь» давно играет без права на ошибку. У нас плей-офф начался больше десяти игр тому назад. Мы не проиграли «Барысу» в скорости, игра была ровна, но мы выиграли больше борьбы, ловили шайбу на себя. Команда сейчас окрылена, у нас есть цель, и мы к ней идём.



Сейчас от каждой тройки «Сибири» можно ждать голов, при этом почти из каждой тройки ребята играют в меньшинстве. Так что какого-то разделения нет. Тейлор сегодня молодец, подтащил нас и в начале, и в овертайме», — передаёт слова Комаров корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» взяла верх над «Барысом» в овертайме

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 33-й минуте: после добивания голом отметился нападающий «Сибири» Джордан Карон. Подопечным Андрея Скабелки удалось сравнять счёт на 55-й минуте благодаря броску защитника Максима Семёнова. Остаток основного времени прошёл без голов, а в овертайме победу команде хозяев принёс гол Жильбера Брюле