Брюле: хотел бы остаться в «Сибири», но от меня не так много зависит

Нападающий новосибирской «Сибири» Жильбер Брюле прокомментировал домашнюю победу над астанинским «Барысом» (2:1 ОТ).



«Очень тяжёлый матч, всё как на качелях. Мало свободного пространства, мало голевых моментов и ярких голов, но много единоборств и отбора шайбы. Великолепный сейв от Дэнни Тейлора в овертайме, после этого мы смогли забить. Очень важная победа для нас, «Сибири» необходимо побеждать. «Барыс» — очень хорошая команда, где есть отличные хоккеисты, которые умеют забивать, но сегодня мы сблокировали массу бросков. Это помогло нам, ну и Дэнни, как я сказал, был на высоте. Мой победный гол в овертайме? Забивать такие всегда приятно, тем более что это было в дополнительное время.



Очень важно начать домашнюю серию с победного матча, это прибавляет уверенности. Готовимся к следующим матчам, к нам приезжают очень серьёзные соперники. Но обыграть одного из лидеров — это хорошо сказывается на уверенности в своих силах. Психологический климат в команде хороший, несмотря на то что результаты были неровные. Необходимо продолжать в том же духе и продолжать побеждать. Перерыв в чемпионате произошёл вовремя.



Обсуждения о шансах на попадание в плей-офф в команде, конечно, есть. Попасть в восьмёрку будет непросто, но мы всё ещё боремся. Если продолжим побеждать, то об этом можно будет говорить более конкретно. Осталось восемь матчей, пока мы отстаём, но нужно сделать всё, что зависит от нас.



Принял ли я решение, где проведу следующий сезон? Я пока просто стараюсь играть как можно лучше, а разговаривать о контрактах мы будем после окончания чемпионата. Это же зависит не от меня. Хочу ли я остаться в «Сибири»? Несомненно. Отличный город, лучшие болельщики в лиге, мне очень нравится играть здесь», — передаёт слова Брюле корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.