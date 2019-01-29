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Тренер «Рейнджерс» снова недоволен Бучневичем и отправил его в запас

Тренер «Рейнджерс» снова недоволен Бучневичем и отправил его в запас
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич отправлен в запас и не примет участия в матче с «Филадельфией Флайерз», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Розен.

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Главный тренер «рейнджерс» Дэвид Куинн сообщил, что Бучневич должен играть лучше, не может избавиться от «плохих игровых привычек» и повторяет те ошибки, за которые получал критику и раньше.

23-летний Бучневич в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграл в 32 матчах, заработав 15 (9+6) баллов при показателе полезности «-3» и четырёх минутах штрафа.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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