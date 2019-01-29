Любимов: после быстрого гола СКА в матче что-то переломилось

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Любимов подвёл итоги проигранной встречи с петербургским СКА (1:3).



«Питер здорово начал третий период, забили быстрый гол, вернулись в игру, и где-то что-то переломилось.



Травма Евгения Бирюкова? Тяжело, на остальных ребят легло больше нагрузки, все старались, работали. Исправимся», — приводит слова нападающего официальный сайт магнитогорского коллектива.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, дебютный гол в матче был забит на 35-й минуте: точным броском отметился форвард команды хозяев Роман Любимов. На 43-й минуте подопечные Ильи Воробьёва сумели сравнять счёт благодаря голу Алексея Бывальцева. Вскоре петербургский клуб вышел вперёд, шайбу в актив записал Наиль Якупов. Точку поставил гол Сергея Плотникова в пустые ворота «Металлурга».