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Любимов: после быстрого гола СКА в матче что-то переломилось

Любимов: после быстрого гола СКА в матче что-то переломилось
Хоккей / КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Любимов подвёл итоги проигранной встречи с петербургским СКА (1:3).

«Питер здорово начал третий период, забили быстрый гол, вернулись в игру, и где-то что-то переломилось.

Травма Евгения Бирюкова? Тяжело, на остальных ребят легло больше нагрузки, все старались, работали. Исправимся», — приводит слова нападающего официальный сайт магнитогорского коллектива.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, дебютный гол в матче был забит на 35-й минуте: точным броском отметился форвард команды хозяев Роман Любимов. На 43-й минуте подопечные Ильи Воробьёва сумели сравнять счёт благодаря голу Алексея Бывальцева. Вскоре петербургский клуб вышел вперёд, шайбу в актив записал Наиль Якупов. Точку поставил гол Сергея Плотникова в пустые ворота «Металлурга».

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