Метсола: в плей-офф не имеет значения, какое место ты занял в «регулярке»

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (4:1).



«Я думаю, что мы играли не так плохо, каким оказался счёт. Просто хоккеисты «Йокерита» были лучше перед воротами, и теми и другими. Как сказалась поездка на Дальний Восток? Не имеет значения, все ездят туда. Тем более уже три дня прошло после возвращения, времени восстановиться было достаточно.

Гарантированное место в плей-офф? Цель любой «регулярки» — занять место в плей-офф. А дальше уже не имеет значения, какое место заняли. Всё начинается с нуля. Тем не менее у нас ещё есть шесть игр, в которых нужно обрести дополнительную уверенность перед плей-офф.



Имело ли большое значение то, что играли против «Йокерита»? Не особенно, но у меня там много друзей. Гораздо большее значение для меня имела игра там, в Финляндии. Там мне хотелось выиграть перед финскими болельщиками.

Изменилась ли подготовка из-за дальневосточного выезда? Ничего особенного. Второй раз съездим, там посмотрим. После второй поездки будет время, чтобы восстановиться. Неудачная игра во втором периоде? Это надо у тренеров спрашивать, я всего лишь вратарь. Я пропустил семь шайб за последние две игры. Это очень много, я должен играть лучше» – передаёт слова Метсолы корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.