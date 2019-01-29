Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
07:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Цулыгин: пробуем новые сочетания, в плей-офф из состава может вылететь любой

Цулыгин: пробуем новые сочетания, в плей-офф из состава может вылететь любой
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (1:4).

«Мы очень хорошо начали, создали много моментов, к сожалению, не смогли их реализовать. Потом нам не хватило энергии, во втором периоде пошли потери в средней зоне. Соперник завладел инициативой, но, несмотря на это, у нас тоже были моменты, выходы «один в ноль», которые не смогли реализовать. Забили «5 на 4», но не дотерпели и пропустили гол в концовке, который повлиял на исход матча. После этого не смогли уже найти достаточно сил и эмоций, чтобы сравнять. В концовке пропустили в пустые ворота, когда у нас были хорошие моменты.

Хотчется поблагодарить болельщиков. Несмотря на то что мы проигрывали, они поддерживали нас. Это очень нужно команде в данный момент.

Разъединение тройки Бурмистрова? Сделали так из-за травмы Хохрякова, и мы попробовали новые сочетания, потому что в ближайших играх и плей-офф любой человек может вылететь из состава. Если бы мы выиграли, то были бы довольны, ребята создавали моменты, не забили», — передает слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент