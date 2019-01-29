Артемий Панарин отказался от общения с журналистами

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отказался от разговора с журналистами о своём будущем. Пресс-атташе клуба сообщил, что всё указано в заявлении агента российского хоккеиста Дэна Мильштейна, заявившего, что игрок не будет вести переговоры с «мундирами» до окончания чемпионата.



В 46 играх текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 27-летний нападающий записал в актив 53 (19+34) очка при показателе полезности «+10» и 10 минутах штрафного времени.



Напомним, контракт Панарина с «Коламбусом» заканчивается летом. Ранее хоккеист предложил отложить переговоры по новому соглашению и дал понять, что может покинуть команду.



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Панарин не оставил «Коламбусу» выбора. Скоро его обменяют Артемий не готов обсуждать своё будущее до конца сезона.