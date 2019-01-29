«Каролина» подписала новый контракт с Мартинуком на $ 4 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» подписал новый контракт с нападающим Джорданом Мартинуком, информирует CapFriendly. 26-летний хоккеист поставил подпись под двухлетним соглашением с головой зарплатой $ 2 млн.



В текущем регулярном чемпионате НХЛ Мартинук принял участие в 50 матчах за «Каролину», сумев записать в актив 13 (10+3) баллов при показателе полезности «-1» и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводит на площадке около 15 минут за встречу.



Канадский хоккеист перешёл в стан «Харрикейнз» прошедшим летом, ранее на протяжении четырёх сезонов он защищал цвета «Аризоны Койотс».



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19