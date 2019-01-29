И. Воробьёв: старался, чтобы чувства в Магнитогорске меня не захватили

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от выигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (3:1).



«Хорошая, плотная игра, «плей-оффовская». Благодарен ребятам, что здорово отработали третий период, вытащили игру.



Впервые приехал в Магнитогорск в качестве тренера команды соперников? Старался, если честно, чтобы чувства меня не захватили, просто выполнять свою работу, делать то, что надо делать.



Что не получалось в первых двух периодах? Хорошая, вязкая оборона. После второго периода сказали, что надо пробиваться туда с потом, с кровью. Ребята это выполнили», — приводит слова специалиста официальный сайт «Металлурга».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»