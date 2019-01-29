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Дрегер: на Панарина претендуют «Айлендерс», «Филадельфия» и ещё несколько клубов

Дрегер: на Панарина претендуют «Айлендерс», «Филадельфия» и ещё несколько клубов
Хоккей / НХЛ

Известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер поделился мнением о продолжении карьеры форварда «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.

«Один из вариантов — «Айлендерс», Панарин хотел бы поиграть с Барзалом. Я рассматриваю в таком качестве и «Филадельфию», это один из основных претендентов. «Рейнджерс» тоже попытаются вмешаться в игру. На Востоке также стоит отметить «Флориду». На Западе, возможно, — «Сан-Хосе». Может, он перейдёт в «Торонто», хотя это сложно представить», — сказал Дрегер в эфире Toronto’s TSN 1050.

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Артемий не готов обсуждать своё будущее до конца сезона.

В 46 играх текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 27-летний нападающий записал в актив 53 (19+34) очка при показателе полезности «+10» и 10 минутах штрафного времени.

Напомним, контракт Панарина с «Коламбусом» заканчивается летом. Ранее хоккеист предложил отложить переговоры по новому соглашению и дал понять, что может покинуть команду.

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