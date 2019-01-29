Дрегер: на Панарина претендуют «Айлендерс», «Филадельфия» и ещё несколько клубов

Известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер поделился мнением о продолжении карьеры форварда «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.



«Один из вариантов — «Айлендерс», Панарин хотел бы поиграть с Барзалом. Я рассматриваю в таком качестве и «Филадельфию», это один из основных претендентов. «Рейнджерс» тоже попытаются вмешаться в игру. На Востоке также стоит отметить «Флориду». На Западе, возможно, — «Сан-Хосе». Может, он перейдёт в «Торонто», хотя это сложно представить», — сказал Дрегер в эфире Toronto’s TSN 1050.

Панарин не оставил «Коламбусу» выбора. Скоро его обменяют Артемий не готов обсуждать своё будущее до конца сезона.

В 46 играх текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 27-летний нападающий записал в актив 53 (19+34) очка при показателе полезности «+10» и 10 минутах штрафного времени.



Напомним, контракт Панарина с «Коламбусом» заканчивается летом. Ранее хоккеист предложил отложить переговоры по новому соглашению и дал понять, что может покинуть команду.