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«Сочи» одолел «Нефтехимик», у Барулина — «сухарь»

«Сочи» одолел «Нефтехимик», у Барулина — «сухарь»
Хоккей / КХЛ

В Нижнекамске местный «Нефтехимик» потерпел поражение во встрече с хоккейным клубом «Сочи», встреча завершилась со счётом 0:1. Для подопечных Вячеслава Буцаева поражение стало вторым в последних пяти матчах, черноморский коллектив одержал третью победу в 2019 году.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, первый гол зрители увидели на 25-й минуте: точный бросок на свой счёт записал форвард команды гостей Дамир Рахимуллин. Шайба стала единственной в матче. Шат-аут записал на свой счёт голкипер ХК «Сочи» Константин Барулин.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2019, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1
0:0, 0:1, 0:0
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Рахимуллин (Бочаров) – 24:32 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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