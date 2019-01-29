«Сочи» одолел «Нефтехимик», у Барулина — «сухарь»

В Нижнекамске местный «Нефтехимик» потерпел поражение во встрече с хоккейным клубом «Сочи», встреча завершилась со счётом 0:1. Для подопечных Вячеслава Буцаева поражение стало вторым в последних пяти матчах, черноморский коллектив одержал третью победу в 2019 году.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, первый гол зрители увидели на 25-й минуте: точный бросок на свой счёт записал форвард команды гостей Дамир Рахимуллин. Шайба стала единственной в матче. Шат-аут записал на свой счёт голкипер ХК «Сочи» Константин Барулин.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19