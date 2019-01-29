Кекяляйнен: если Панарин выйдет на рынок, постучимся к нему в дверь

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением о ситуации с нападающим Артемием Панариным, который летом может выйти на рынок свободных агентов.



«Мы всегда держались позиции, что примем трудное решение, если потребуется. Мы сосредоточены на том, чтобы улучшить нашу команду и сделать ее максимально конкурентоспособной не только на нынешний плей-офф, но также и в будущем.



Нам нравится Панарин, и мы хотели бы оставить его, однако это его право — выйти на рынок свободных агентов. Если он сделает это, мы постучимся в его дверь 1 июля», — приводит слова функционера TSN.

В 46 играх текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 27-летний нападающий записал в актив 53 (19+34) очка при показателе полезности «+10» и 10 минутах штрафного времени.