Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Билялетдинов: в целом доволен игроками «Ак Барса», идёт подготовка к плей-офф

Билялетдинов: в целом доволен игроками «Ак Барса», идёт подготовка к плей-офф
Хоккей / КХЛ

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от проигрыша в домашнем матче с «Автомобилистом» (1:2 Б).

«Игра хорошая, боевая. Сумбура было многовато, но это от большого желания, мне кажется. В целом доволен ребятами, были, конечно, ошибки, но это игра, и соперник был серьёзный. У меня положительное впечатление.

Почему не играет Шарыченков? Мы так считаем нужным. Выходит Подъяпольский, который играет очень хорошо. Не играют Зарипов и Свитов? Даём возможность отдохнуть.

Семь поражений в 11 матчах? Идёт подготовка к плей-офф», — приводит слова специалиста официальный сайт команды.

«Автомобилист» впервые в сезоне одолел «Ак Барс»

Счёт был открыт на 17-й минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий команды гостей Анатолий Голышев. В концовке первого периода счёт сравнял форвард «Ак Барса» Роб Клинкхаммер. Оставшаяся часть основного времени и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов удачливее оказалась команда гостей — победный буллит реализовал Дэн Секстон.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент