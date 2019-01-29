Билялетдинов: в целом доволен игроками «Ак Барса», идёт подготовка к плей-офф

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от проигрыша в домашнем матче с «Автомобилистом» (1:2 Б).



«Игра хорошая, боевая. Сумбура было многовато, но это от большого желания, мне кажется. В целом доволен ребятами, были, конечно, ошибки, но это игра, и соперник был серьёзный. У меня положительное впечатление.



Почему не играет Шарыченков? Мы так считаем нужным. Выходит Подъяпольский, который играет очень хорошо. Не играют Зарипов и Свитов? Даём возможность отдохнуть.



Семь поражений в 11 матчах? Идёт подготовка к плей-офф», — приводит слова специалиста официальный сайт команды.

«Автомобилист» впервые в сезоне одолел «Ак Барс»

Счёт был открыт на 17-й минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий команды гостей Анатолий Голышев. В концовке первого периода счёт сравнял форвард «Ак Барса» Роб Клинкхаммер. Оставшаяся часть основного времени и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов удачливее оказалась команда гостей — победный буллит реализовал Дэн Секстон.