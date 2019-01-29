Лукоянов: с одной шайбой тяжело вничью сыграть, не то что выиграть

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (1:2 Б).



«С одной шайбой тяжело выиграть, да и вничью-то сыграть. Второй матч уже по одной шайбе забиваем. Вроде и моменты создаём, могли и выиграть, в ноль выходили. Поэтому выиграть не удалось, наверное, из-за того, что мало забиваем, значит, надо создавать ещё больше моментов. Нужно переломить неудачные игры, сейчас будет хороший матч, с хорошим соперником. Победа должна нам и настроение поднять, и в игре будет больше получаться. Именно через такие матчи. А пока мы имеем то, что имеем.



Нет ли комплексов перед матчем с ЦСКА? Да нет, ну что там. Тяжело, вопросов нет. Дома мы с ними сыграли не очень. А в гостях первый период провели не очень, а ещё два периода здорово играли, почти вытащили матч, были моменты. С ними вообще очень интересно играть — с такой хорошей командой, у которой все поставлено. И хорошо себя проверить перед плей-офф, такие матчи заряжают», — цитирует игрока официальный сайт клуба.