Панарина освистали болельщики «Коламбуса»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин подвергся обструкции болельщиков «синих мундиров» перед домашней игрой с «Баффало Сэйбрз».

«Были некоторые крики: «Бу-у-у!», когда Панарина объявили в стартовой пятёрке и когда он первый раз коснулся шайбы после стартового вбрасывания», — отметил корреспондент The Athletic Аарон Порцлайн.

Напомним, что недавно агент россиянина Дэн Мильштейн сообщил руководству клуба, что будет готов обсуждать будущее Панарина только после окончания сезона. У Артемия заканчивается действующий контракт с «Коламбусом».

В 46 играх текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 27-летний нападающий записал в актив 53 (19+34) очка при показателе полезности «+10» и 10 минутах штрафного времени.