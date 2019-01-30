Игроки «Коламбуса» провели предматчевое собрание о ситуации с Панариным

Хоккеисты и тренеры «Коламбус Блю Джекетс» провели небольшое собрание перед утренней тренировкой в день домашнего матча против «Баффало Сэйбрз». Поводом для этого стала ситуация с нападающим Артемием Панариным, который сообщил руководству команды, что о новом контракте будет вести переговоры только после окончания сезона, что означает желание покинуть стан «синих мундиров».

«У команды было совещание перед утренней раскаткой. Приятно, как парни справляются со сложившейся ситуацией. Все эти посторонние вещи нас совершенно не беспокоили», — заявил главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.

Любопытно, что доподлинно неизвестно, присутствовал ли на командном совещании сам Панарин. «Тортс сказал: «Мы говорили об этом». Уверен, что Панарин и Бобровский тоже были в раздевалке», — отметил обозреватель The Athletic Брайан Хеджер.