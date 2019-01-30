На матче «Коламбуса» присутствуют скауты 23 команд НХЛ

На домашнем матче «Коламбус Блю Джекетс» с «Баффало Сэйбрз» (идёт 3-й период, счёт 4:5) присутствует большая группа «разведчиков» из других команд лиги.

«Здесь присутствуют 29 человек из 23 команд лиги. Угадайте почему», — отметил в своём «твиттере» корреспондент The Athletic Брайан Хеджер.

Поводом для такого интереса к игре «синих мундиров» стала ситуация с нападающим Артемием Панариным, который накануне через своего агента сообщил клубу, что вести переговоры будет только после окончания сезона. Это означает, что россиянин хочет покинуть стан «Коламбуса», так как у него заканчивается контракт, и вероятность обмена Артемия до дедлайна (25 февраля) оценивается очень высоко.

В 46 играх текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 27-летний нападающий записал в актив 53 (19+34) очка при показателе полезности «+10» и 10 минутах штрафного времени.