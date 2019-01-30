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Два очка Панарина не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Баффало»

Два очка Панарина не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Баффало»
Хоккей / НХЛ

«Баффало Сэйбрз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 5:4 (3:1, 1:3, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Блю Джекетс» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Эван Родригес (1+1), Конор Шири (1+1), Расмус Далин (0+2) и Зак Богосян (0+2). Вратарь гостей Картер Хаттон совершил 33 сейва.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 12 секунд, нанёс три броска в створ ворот и отметился двумя голевыми передачами. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 34.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2019, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4:5
1:3, 3:1, 0:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Родригес (Миттельштадт, Шири) – 02:14 (5x5), 1:1 – Дюбуа (Мюррей, Аткинсон) – 03:17 (5x5), 1:2 – Райнхарт (Ристолайнен, Маккейб) – 07:59 (5x5), 1:3 – Томпсон (Далин, Богосян) – 09:39 (5x5), 2:3 – Фолиньо (Панарин, Дюбуа) – 20:21 (5x4), 2:4 – Скиннер (Айкел, Далин) – 20:42 (5x5), 3:4 – Дубински (Харрингтон, Андерсон) – 36:52 (5x5), 4:4 – Аткинсон (Мюррей, Панарин) – 39:27 (5x5), 4:5 – Шири (Родригес, Богосян) – 42:12 (5x5)
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