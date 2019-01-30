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«Виннипег» по буллитам одолел «Бостон», «Филадельфия» обыграла «Рейнджерс»

«Виннипег» по буллитам одолел «Бостон», «Филадельфия» обыграла «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

«Виннипег Джетс» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 4:3 Б (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Виннипега» Кайл Коннор, в активе которого дубль и победный буллит. Вратарь «Джетс» Коннор Хеллебайк совершил 36 сейвов.

В параллельной встрече «Филадельфия Флайерз» в гостях обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:0 (1:0, 0:0, 1:0). Для «Флайерз» эта победа стала пятой кряду.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 26 минут 6 секунд, заблокировал один бросок, совершил силовой приём и окончил матч с показателем полезности «+1». Форварды Михаил Воробьёв («Флайерз») и Владислав Наместников («Рейнджерс») очков не набрали. Голкипер «Нью-Йорка» Александр Георгиев отразил 18 бросков из 19.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2019, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3:4
2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 09:49 (5x5), 1:1 – Моррисси (Шайфли) – 13:53 (5x4), 2:1 – Пастрняк (Маршан, Крюг) – 18:33 (5x4), 2:2 – Коннор (Майерс, Шьяро) – 44:27 (5x5), 2:3 – Коннор (Шайфли, Уилер) – 45:01 (5x5), 3:3 – Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 51:39 (5x5), 3:4 – Коннор – 65:00 ( ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2019, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1
0:1, 0:0, 0:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Линдблом (Кутюрье, Ворачек) – 01:40 (5x5)
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