«Виннипег» по буллитам одолел «Бостон», «Филадельфия» обыграла «Рейнджерс»

«Виннипег Джетс» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 4:3 Б (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Виннипега» Кайл Коннор, в активе которого дубль и победный буллит. Вратарь «Джетс» Коннор Хеллебайк совершил 36 сейвов.

В параллельной встрече «Филадельфия Флайерз» в гостях обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:0 (1:0, 0:0, 1:0). Для «Флайерз» эта победа стала пятой кряду.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 26 минут 6 секунд, заблокировал один бросок, совершил силовой приём и окончил матч с показателем полезности «+1». Форварды Михаил Воробьёв («Флайерз») и Владислав Наместников («Рейнджерс») очков не набрали. Голкипер «Нью-Йорка» Александр Георгиев отразил 18 бросков из 19.