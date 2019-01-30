Новичок «Бостона» Фредерик подрался в первом же матче в НХЛ и победил Танева

Новичок «Бостон Брюинз» нападающий Трент Фредерик уверенно дебютировал в Национальной хоккейной лиге.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В своём первом матче за «мишек» Фредерик подрался с защитником «Виннипег Джетс» Брендоном Таневым и уверенно выиграл бой. За дракой с трибун наблюдали родители Фредерика, которые после окончания боя принимали поздравления от других болельщиков.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В основное время «Бостон» и «Виннипег» не выявили победителя – 3:3, а в серии буллитов удачливее оказались хоккеисты «Джетс». Победный буллит на свой счёт записал нападающий Кайл Коннор, который в этой встрече также оформил дубль.

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