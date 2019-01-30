Видеотрансляции матчей КХЛ 30 января доступны на «Чемпионате»

Сегодня, 30 января, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию этих игр.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Видеотрансляции матчей 30 января:

17:00. «Трактор» — «Витязь»

19:30. «Северсталь» — «Локомотив»

В 11-м чемпионате КХЛ принимают участие 25 клубов из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии. Турнир стартовал 1 сентября 2018 года и завершится не позднее 25 апреля 2019 года финальной серией плей-офф, по итогам которой определятся все лауреаты чемпионата.