Далин вышел на шестое место в истории НХЛ по очкам среди 18-летних защитников

«Баффало Сэйбрз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 5:4 (3:1, 1:3, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Блю Джекетс» третьим кряду.

Защитник «Баффало» Расмус Далин отметился двумя результативными передачами. В активе первого номера драфта НХЛ-2018 стало 28 (5+23) очков в 49 матчах сезона при показателе полезности «+10». Швед вышел на шестое место в истории лиги по результативности для 18-летних защитников, превзойдя результат Рэя Бурка — 26 (6+20) очков.

Рекорд принадлежит нынешнему главному тренеру «Сэйбрз» Филу Хаусли – 57 (17+40) очков, второе место у Бобби Орра – 38 (13+25) очков. Следующей целью для Расмуса являются позиции Аарона Экблада — 29 (7+22) баллов.